AK Parti Milletvekili Günay'dan tarım ve hayvancılık sektörü açıklaması
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AK Parti Milletvekili Günay'dan tarım ve hayvancılık sektörü açıklaması

26.12.2020 22:37 | Son Güncelleme: 26.12.2020 22:40
AK Parti Milletvekili Günay'dan tarım ve hayvancılık sektörü açıklaması

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, tarım ve hayvancılık sektörü için açıklamada bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, tarım ve hayvancılık sektörü için açıklamada bulundu.

Günay, Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik 889 milyon 114 bin lira destek ödemelerinin başladığını bildirdi.

Ödemelerin üreticiler için hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Günay, "Eskişehir'de toplam 6 bin 89 çiftçimize 9,6 milyon liralık destek ödemesi, 5 bin 803 çiftçimize 7,4 milyon lira sertifikalı tohum kullanım desteği, 61 çiftçimize 530 bin lira sertifikalı fidan kullanım desteği, 225 çiftçimize ise 1,7 Milyon lira tarım arazilerinin korunması projesi hibe desteği yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 22:41:26. #1.14#
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