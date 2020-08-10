AK Parti Milletvekili Günay'dan İl Emniyet Müdürü Dinç'e ziyaret AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç'i ziyaret etti.

Günay, Dinç'e İl Emniyet Müdürlüğü personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele gösterdiği fedakarlık nedeniyle teşekkür etti.

Dinç ile kentteki huzur ve güvenlik çalışmalarını değerlendiren Günay, şunları kaydetti:

"Eskişehir'in dünyanın en güvenli şehirleri arasında yer almasının ardında önemli bir emek var. Eskişehir'imiz bugün dünyanın en güvenli şehirleri arasında yer alıyor. Bu araştırmalarda çıkan sonuçlar bizleri gururlandırıyor. Şüphesiz burada en büyük emek güvenlik güçlerimizin. Kendilerini bu anlamda da kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA