AK Parti Milletvekili Günay'dan Başarılı Sporcuya Ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenen 2018 Avrupa Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Sümeyye Boyacı'yı ziyaret etti.

Günay, ziyarette yaptığı konuşmada, Sümeyye'nin çok akıllı, azimli ve çalışkan bir genç kız olduğunu belirterek, "Bu başarısıyla hem şehrimizin, hem ülkemizin gururu oldu. Başta ailesi olmak üzere bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum. Ama en çok Sümeyye kızımızı azmi, kararlılığı, disiplini ve çalışkanlığı için kutluyor herkese örnek olmasını diliyorum." dedi.

Önceki görüşmelerinde milletvekili olma hayalini öğrenince TBMM rozeti hediye ettiği Sümeyye'nin hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu aktaran Günay, "Bunun için her zaman Sümeyye'nin yanında olacağız. Sümeyye bana milletvekili olma hayalinden bahsetmişti. Bu hayalini de gerçekleştireceğine eminim." ifadesini kullandı.

Daha sonra Çarşı Polis Merkezini ziyaret ederek, görev başındaki polislerin bayramını kutlayan Günay, "Bizlerin mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmesi için fedakarca görev yapan, gece gündüz çalışan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Günay, sohbet ettiği polislerin öneri ve isteklerini de dinledi.