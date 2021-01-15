AK Parti Milletvekili Günay'dan "alışverişi mahalle esnafından yapın" önerisi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde esnafa verilen destekleri paylaştı.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, devletin her zaman olduğu gibi Kovid-19 salgınındaki sıkıntılı dönemlerde de esnafın yanında olduğunun altını çizdi.

Kovid-19 salgını dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de belli iş kollarında, özellikle esnafı arasında ekonomik anlamda kendini oldukça fazla hissettirdiğini belirten Günay, şunları kaydetti:

"Devletimiz bu sıkıntıları en aza indirmek, bu süreci dengeli bir şekilde götürmek amacıyla esnafımıza yönelik çeşitli destekler açıkladı ve açıklamaya devam ediyor. İlgili bakanlıklarımız, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile hızla aksiyon aldılar ve gerekli noktalarda esnafımızı rahatlatacak, pandeminin etkilerini en aza indirecekler paketleri açıkladılar. Örneğin, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi Nefes Kredisi 2021 yılında da artarak devam edecek. Kira, elektrik, su, doğal gaz ödemeleri konusunda yaşanılan sıkıntı iletiliyordu, belirlenecek miktarda hibe ödeme yardımında bulunulması için Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yürütüyor."

Günay, Kovid-19 salgını sürecinde herkese görev düştüğüne değinerek, "Alışverişlerimizi mümkün olduğunca mahallemizdeki, yerel esnaflardan yapalım, hem biz desteğimizi verelim hem de onlar bu dönemden en az etkilensin. Toplum olarak birbirimize destek olmamız lazım. Hep birlikte bu dönemi atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık