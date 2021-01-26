AK Parti Milletvekili Gülay Samancı, Karapınar'da
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AK Parti Milletvekili Gülay Samancı, Karapınar'da

26.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:03
AK Parti Milletvekili Gülay Samancı, Karapınar'da

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Karapınar'a ziyarette bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Karapınar'a ziyarette bulundu.

Samancı'ya ziyaretlerinde Belediye Başkanı Mehmet Yaka, AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Zengin, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Taşpınar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Gümüşsoy da eşlik etti.

Samancı, İlçe Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Emniyet Müdürü Nejdet Ercan ve Devlet Hastanesi Başhekimi Ertuğrul Yaralı'yı makamlarında ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Samancı, daha sonra MHP ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Bir süre sohbet ettiği esnafların sorunlarını dinleyen Samancı, AK Parti Karapınar İlçe Teşkilatı'nda yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Samancı, burada yaptığı konuşmada, "Ülkemiz nerden nereye geldi. Her alanda AK Parti'nin yaptığı önemli hizmetler var. Bundan sonra da birlik ve beraberlik içerisinde partimizi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz

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