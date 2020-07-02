AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, Bakan Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette Aksal, Edirne'de devam eden otoyol, hızlı tren gibi ulaştırma ve altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulundu.

Aksal, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de ulaştırma yatırım ve imkanlarının sadece şehir için değil, Türkiye ve Avrupa için de hayati değer taşıdığına vurgu yaparak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kentte devam eden projelerinin önemini dile getirdi.

Müezzinoğlu Köprüsü, Keşan-Enez karayolu, Edirne-Kırklareli Yol Ayrımı-Havza yolu gibi otoyol projeleri ile tarihi Uzunköprü'nün restorasyonu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi gibi altyapı ve yatırım projelerinin Edirne ve Türkiye için önemini aktaran Aksal, Bakan Karaismailoğlu'na hizmetleri için teşekkür etti.

Türkiye'nin Avrupa Birliğine bağlanmasını sembolize eden Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Demiryolu Hattı Projesi'nin kıtaları, kültürleri, medeniyetleri birbirine kavuşturacak bir proje olduğuna vurgu yapan Aksal, bu projenin sadece Edirne'ye değil, bölgeye ve Türkiye'ye katma değer sağlayacağını, ekonomik, sosyal, kültürel gelişmeye büyük katkı vereceğini kaydetti.

Kaynak: AA