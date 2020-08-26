AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu'ndan MHP'ye ziyaret AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, MHP Kadirli İlçe Başkanlığı'na seçilen Alptekin Uçmak'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, MHP Kadirli İlçe Başkanlığı'na seçilen Alptekin Uçmak'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Durmuşoğlu, Uçmak'ı tebrik ederek Cumhur İttifakı'nın tüm gücüyle yola devam ettiğini söyledi.

Küresel güçlerin önündeki en büyük engelin Cumhur İttifakı olduğunu dile getiren Durmuşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Türkiye üzerinde kürsel güçler çok büyük oyun kurmaya çalışıyorlar. Bu oyunu bozacak olan milletin birlik ve beraberliği, Cumhur İttifakı'nın bekasıdır. Çünkü küresel güçlerin önündeki en büyük engeli Cumhur ittifakı olarak görüyorlar." dedi.

Durmuşoğlu, bu ittifakın mezara kadar devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA