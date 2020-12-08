AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu'ndan etlik piliç üretmek isteyenlere müjde
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AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu'ndan etlik piliç üretmek isteyenlere müjde

08.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:00
AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu'ndan etlik piliç üretmek isteyenlere müjde

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlanan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesine Yönelik tebliğde Osmaniye ilinde etlik tavuk yetiştiren ve yetiştirmek isteyenlere yüzde 50 hibe desteği verileceğini belirtti.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlanan Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesine Yönelik tebliğde Osmaniye ilinde etlik tavuk yetiştiren ve yetiştirmek isteyenlere yüzde 50 hibe desteği verileceğini belirtti.

Durmuşoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlanan tebliğe yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'de sadece Osmaniye ilinde etlik tavuk yetiştirmek isteyen yeni yatırımcılar için destekleme yapılacağını kaydetti.

Proje sunulması halinde kuluçka makinelerinin de "uygun harcamalar" kapsamında değerlendirileceğini ifade eden Durmuşoğlu, açıklamasında şunlara değindi:

"Tebliğe eklenen bu maddelerde bölgemize ve ülkemize yeri işletmeler kurulmasının önü açılmış oldu. Yüzde 50 hibe desteğiyle hayata geçirilen bu projenin aynı zamanda müreffeh geleceğimizi ören birer tuğla taşı olarak görüyorum. Kırsala yapılan yatırımın aynı zamanda Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırımdır. AK Parti hükümetleri döneminde köklü ve süreklilik arz eden bir kırsal kalkınma programı uygulanmaya başlatılarak, bereketli topraklarımızın ve emektar çiftçilerimizin kıymetini biliyor, tarım ve orman politikamızda ilkleri gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda son 18 yılda tarımsal destek tutarı 12 katına çıkartılmış, 2002 yılında 1,8 milyar lira olan tarımsal destek miktarı 2020 yılında 22 milyar liraya yükseltilmiştir. Çiftçimize, vatandaşımıza, üreticimize bugüne kadar ne söz verdiysek, Allah'ın izniyle sözlerimizi hep yerine getirenlerden olduk. Bundan sonra da bölgemiz ve ülkemiz için yapılması gereken ne varsa sonuna kadar takipçisi olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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