AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu'ndan, 2021 yılı yatırım programı değerlendirmesi
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AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu'ndan, 2021 yılı yatırım programı değerlendirmesi

17.01.2021 17:55 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:58
AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu'ndan, 2021 yılı yatırım programı değerlendirmesi

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye ilinde 2021 yılı kamu yatırımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Osmaniye ilinde 2021 yılı kamu yatırımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Durmuşoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan yatırım programında 3 bin 91 proje ve 138,3 milyar lira ödenek tahsisinin yer aldığını kaydetti.

Osmaniye'ye 354 milyon 586 bin lira kamu yatırımları için ödenek ayrıldığını ifade eden Durmuşoğlu, açıklamasında şunları belirtti:

"Osmaniye için toplam 354 milyon 586 bin 559 lira ödenek tahsis edildi. Yapılacak başlıca kamu yatırımlarına bakıldığında en büyük payın 111 milyon 381 bin 176 lira ile sağlık sektörüne ayrıldığını söyleyebiliriz. Eğitim sektörüne 60 milyon 172 bin 383 lira, imalat sektörüne 32 milyon lira, enerji sektörüne 12 milyon 506 bin lira, tarım sektörüne 7,5 milyon lira ve ulaştırma-haberleşme sektörüne ise 82 bin lira yatırım ödeneği ayrıldı. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Osmaniye ilimizin yatırım harcamalarına bütçeden daha fazla kaynak ayrılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Durmuşoğlu, yapılacak olan yatırımların kentte ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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