AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu'dan koronavirüs mücadelesiyle ilgili açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu'dan koronavirüs mücadelesiyle ilgili açıklama Açıklaması

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, koronavirüs salgının ülke ekonomisine etkilerini azaltmak için devletin tüm imkanlarını seferber ederek işçinin, işverenin, esnafın yanında yer aldığını belirtti.

AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu'dan koronavirüs mücadelesiyle ilgili açıklama Açıklaması
05.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:50

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, koronavirüs salgının ülke ekonomisine etkilerini azaltmak için devletin tüm imkanlarını seferber ederek işçinin, işverenin, esnafın yanında yer aldığını belirtti.

Durmuşoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yürütmüş olduğu koronavirüs mücadelesinin tüm dünyaya örnek olduğunu kaydetti.

Salgınının ülke ekonomisine etkilerini azaltmak için işsizlik başta olmak üzere her türlü olumsuzluğun önüne geçmek, iş gücü piyasasını ayakta tutmak için "Ekonomik İstikrar Kalkanı" devreye alındığını ifade eden Durmuşoğlu, şunları belirtti:

"Bu kapsamda, 6 ay ödemesiz 36 ay vadeli 25 bin lira limitli İşletme Finansman Desteği hiçbir ayrım olmaksızın tüm esnafımızın istifadesine sunuldu. Beyanname ve vergi ödeme süreleri uzatıldı. Tüm sektör ve firmalar için hazine destekli KGF kefaletiyle 'İş'e Devam Kredi Desteği' başlatıldı. Firmalara maliyet ve istihdam desteği sağlamak için 'Kısa Çalışma Desteği' uygulandı. KOBİ'lere sunulan 'Devlet Destekli Alacak Sigortası'ndan yararlanma kapsamı genişletildi. Aylık 5 bin liranın altında geliri olan tüm vatandaşlarımız için 6 ay ödemesiz 36 ay vadeyle 10 bin TL'ye kadar Temel İhtiyaç Desteği devreye alındı. Devletimiz tüm imkanlarını seferber ederek işçimizin, işverenimizin, esnafımızın yanında yer aldı. Çalışanlarımız korundu, firmalarımız, dar gelirli vatandaşlarımız desteklendi."

Durmuşoğlu, Türkiye'nin 2020 yılının ilk çeyreğinde milli gelirinde yıllık bazda yüzde 4,5 artışla Avrupa Birliği, OECD ve G20 ülkeleri arasında en fazla büyüme kaydederek tarihi bir başarıya imza attığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkeyi sanayide, teknolojide, ticarette, tarımda, enerjide, ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, sporda, savunma sanayinde ve hayatın her alanında parlayan bir yıldız yapmaya kararlı olduklarını aktaran Durmuşoğlu, milletin desteğiyle büyüyüp, güçlenerek yollarına emin adımlarla devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi Haber
Neden sokağa çıkma yasağı ilan edildi? Bilim Kurulu Üyesi birkaç şehrimizi sebep gösterdi
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı Haber
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli Haber
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi Haber
Siirt'te PKK operasyonu nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması Haber
İçişleri Bakanlığı paylaştı! İşte polis ile bekçilerin yetki karşılaştırması
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
İran'da koronavirüs salgınında ikinci dalga: Vaka sayısı rekor kırdı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
Akademisyen Ceren'i öldüren sanığın, babası ile tehdit içerikli konuşmalarına soruşturma başlatıldı
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
7 yaşındaki Emir'i hayattan koparan kaza anı kamerada!
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' cinayeti çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" cinayeti çıktı
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Kevin Durant, futbol kulübü Philadelphia Union'a ortak oldu
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'yeü üstü kapalı çağrı: Baba olmak istiyorum
Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'yeü üstü kapalı çağrı: Baba olmak istiyorum
Motosiklet sürücüsü 'Allah, kaza bela vermesin' diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Motosiklet sürücüsü "Allah, kaza bela vermesin" diye paylaştığı motosikletiyle aldıktan 3 gün sonra kaza yaptı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi tanısı konulan hasta sayısı 100'e ulaştı
Maskesi cebinde olmasına rağmen 'yok' diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
Maskesi cebinde olmasına rağmen "yok" diyen vatandaş, 392 lira ceza yedi
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Çöl çekirgeleri kıta değiştirdi! Batı Afrika'da ikinci istila yaşanabilir
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Prof. Dr. Tevfik Özlü'den toplu taşımadaki yığılmayı önlemek için tavsiye: Mesai saatleri değişebilir
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Son Dakika: 10 Haziran'dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlayacak
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Timo Werner Liverpool'a gitmek üzere! 50 milyon sterlini gözden çıkardılar
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Koronavirüs insan yapımı mı? İngiltere'nin eski istihbarat şefinin iddiası tartışmaları yeniden alevlendirecek
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
Maske stantları kaldırılan Beyoğlu Belediyesi ile kararı veren İBB'nin zabıta ekipleri birbirine girdi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Edirne'de sıkı önlemler işe yaradı! 3 haftadır yeni vaka tespit edilmedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Şike sözleri sonrası Fenerbahçe taraftarı, Nihat Özdemir'in kulüpten ihraç edilmesini istedi
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Niğde'de özel ekip, 12 yıl önceki faili meçhul cinayeti çözdü
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
Anneannesinin hayatını kurtaran 3 yaşındaki Dilara, Finlandiya'nın kahramanı oldu
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Ece Erken Demet Akbağ Tilbe Saran Şahan Gökbakar
Spor Falcao Fatih Terim Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Çocuk Antalya Enis Berberoğlu
Şu an buradasınız: AK Parti Milletvekili Durmuşoğlu'dan koronavirüs mücadelesiyle ilgili açıklama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 11:50:04. #1.15#
title