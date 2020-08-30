AK Parti Milletvekili Dülger sağlık çalışanlarıyla buluştu
AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
30.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:17
AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.
Milletvekili Dülger, kentteki 112 Komuta Kontrol Merkezini ziyaret ederek, burada görev yapan sağlık çalışanlarının sorunlarını dinledi.
Ziyarette hazır bulunan İl Sağlık Müdürü Mahmut Arıktan ile de görüşen Dülger, bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA