AK Parti Milletvekili Dinç'ten Çukurca'ya Ziyaret

HAKKARİ (AA) - AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Beraberindeki AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ve bazı partililerle ilçeye gelen Dinç, parti binasını ziyaret etti.

Dinç, burada yaptığı konuşmada, terör örgütünün Kürtlükle alakası olmadığını, aksine Kürtlere zulmettiğini söyledi.

Türkiye'de 80 yılda yapılmayan hizmetlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti ile 16 yılda yapıldığını aktaran Dinç, "Kürtler, Lazlar, Türkler... Cumhurbaşkanımız, hiçbir ırka, hiçbir mezhebe ayrımcılık yapmadan, herkese aynı gözle baktı. Biz de ülkemizin başında böyle bir insanı istiyoruz. Her zaman mazlumun yanında ve zalimin karşında. Sadece bazı zalimlere karşı değil, dünyadaki tüm zalimlere karşı, tüm insanların hakkını savunuyor." diye konuştu.

Dinç, hangi yerden, hangi milletten olursa olsun tüm terör örgütlerine karşı olduklarını ve bunları en sert şekilde kınadıklarını belirtti.

Dinç, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca ile İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız'ı ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.