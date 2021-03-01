AK Parti Milletvekili Çokal, filyasyon ekipleriyle bir araya geldi

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ile bir araya geldi.

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ile bir araya geldi.

Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğündeki toplantıda, Milletvekili Çokal sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Sağlık çalışanlarından gün içinde karşılarına çıkan zorlukları ve taleplerini anlatmalarını isteyen Çokal, çalışanların sorunlarını ve isteklerini not alarak çözümü için çalışmaya başladı.

Türkiye genelinde sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelenin kahramanları olduğunu ifade eden Çokal, filyasyon ekiplerine moral vermek, onları dinlemek ve sorunları varsa bu sorunları çözmek için biraraya geldiklerini söyledi.

Sağlık çalışanlarını ile sohbet ettiğinde, onları dinlediğinde nasıl bir gayretle, özveriyle çalıştıklarını gördüğünü vurgulayan Çokal, şunları kaydetti:

"Bulduğum her fırsatta hastanelerimizi ziyaret ediyor, sağlık çalışanlarımızla sohbet ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın bir kısmı hastanelerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde, sağlık müdürlüklerimizde durmadan dinlenmeden hastalarımıza şifa dağıtırken, filyasyon ekiplerimiz de 7 gün 24 saat sahada mücadele ediyor. Evde takip yapıyor, temaslıları belirliyor. Testleri yapıyor, ev ev gezerek ilaçları ulaştırıyor, virüsün daha fazla yayılmasını engelliyor."

Aşı çalışmalarının da büyük bir hızla ilerlediğini ifade eden Çokal, merkeze en uzak yerleşim yerlerine bile gidilerek aşı yapıldığını kaydetti.

Toplantıya, Manavgat İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Deniz de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş