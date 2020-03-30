AK Parti Milletvekili Çokal'dan sağlık çalışanlarına kahvaltı ikramı AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, memleketi Manavgat'taki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına kahvaltı ikramında bulundu.

AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, memleketi Manavgat'taki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına kahvaltı ikramında bulundu.

Kendisi de hekim olan Vekil Çokal'ın ailesine ait otelde hazırlanan kahvaltılık ve meyve suları Manavgat Devlet Hastanesi ve iki özel hastanede görev yapan sağlık çalışanlarına dağıtıldı.

Devlet Hastanesindeki kahvaltı dağıtımına Manavgat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Çınar, AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Yusuf Halimoğlu ile Çokal'ın danışmanı Geylani Yılmaz da katıldı.

İlçe Başkanı Halimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, göz doktoru olan Çokal'ın bir nebze de olsa katkı sağlamak için ilçedeki tüm hastanelerdeki sağlık çalışanlarına kahvaltı ikram ettiğini söyledi.

Çokal'ın ailesine ait oteli de sağlık çalışanlarının konaklaması için açtığını dile getiren Halimoğlu, "Biliyorsunuz bu süreçte sağlık çalışanlarının evlerine gidemedikleri için konaklama ihtiyaçları var. Vardiya sonrasında konaklamak için Vural ailesinin tesislerinde konaklayabilecekler. Bu zor bir süreç, bu süreci birlik ve beraberlik içinde hep beraber aşacağız. Bu millet zorluklara göğüs germesini bilen, zor anlarda kenetlenebilen bir millet. Hep beraber omuz omuza vererek bu zorluğun üstesinden geleceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA