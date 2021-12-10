AK Parti Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, kanına yönelik şiddete tepki gösterdi

ERENLER, SAKARYA (AA) - AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, İYİ Parti'de yaşandığı iddia edilen kadına yönelik darp olayını kınadı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, yaptığı yazılı açıklamada, kadına uygulanan şiddeti kınadığını bildirdi.

Böyle bir olayın Kütahya'da yaşanmasından büyük üzüntü duyduğunu belirten Erenler, şunları kaydetti:

"Türk kadınının en büyük timsali, Osmanlı İmparatorluğu'nun Devlet Anası, Hayme Ana'nın memleketi, seçim bölgem Kütahya'da bugün yaşanan kadına şiddet olayı hepimizi derinden etkiledi. Kadın bir genel başkanın başkanlık ettiği İYİ Parti'nin Kütahya il yönetim kurulu üyesi, yine aynı partide siyaset yapan ilçe başkanı tarafından küfürlere ve fiziksel şiddete maruz kaldı. Hepimizi ziyadesiyle müteessir eden bu çirkin hadiseyi şiddetle kınıyor, mağdur olan kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

İYİ Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu Üyesi Sülbiye Yüksel, aynı partinin Merkez İlçe Başkanı R.K'nin kendisini darbettiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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