AK Parti Milletvekili Çankırı'dan Ekarte Eğitim Kurumlarına ziyaret AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ekarte Eğitim Kurumlarını ziyaret etti, lise ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında dereceye giren öğrencilere plaket verdi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Ekarte Eğitim Kurumlarını ziyaret etti, lise ve yüksek öğretim kurumları sınavlarında dereceye giren öğrencilere plaket verdi.

Okulun Gaziemir'deki yerleşkesini ziyaret eden Çankırı'yı Ekarte Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Bakanı İsmail Yaşadı karşıladı.

Ziyarette konuşan Çankırı, eğitime yapılan yatırımın bugüne değil geleceği düşünülerek yapıldığını söyledi.

Son yıllarda Türkiye'de eğitime yapılan yatırımların her geçen gün arttığına işaret eden Çankırı, "Başarılı öğrencileri ödüllendirmek onların motivasyonu artırmak gerek. Umarım öğrencilerimiz başarılarına yenileri eklerler." dedi.

Yaşadı da ziyaret ve desteklerinden dolayı Çankırı'ya teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA