AK Parti Milletvekili Çalık'tan TEKNOFEST'te Türkiye birincisi olan takıma ziyaret

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gaziantep'te düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) İnsansız Hava Aracı "Sabit Kanat" kategorisinde Türkiye birincisi olan Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri...

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Gaziantep'te düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) İnsansız Hava Aracı "Sabit Kanat" kategorisinde Türkiye birincisi olan Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Çalık, kendi kategorilerinde Türkiye birincisi olan genç yetenekleri tebrik ederek, geliştirdikleri İHA ile teknoloji için önemli bir başarıya imza atıldığını söyledi.

Çalık, öğrencilerin danışman öğretmenleri ile geliştirdikleri İHA'nın ilk aşamada söz konusu sabit kanat kategorisinde başvuru yapan 291 takım arasından 79 başarılı takım arasına girerek yarışmalara katılmaya hak kazandığını ifade etti.

İHA'larıyla sabit kanat kategorisinde ilk turda 39 saniye, ikinci turda 8 metre ile hedefi vurarak Türkiye birincisi olan "Malatya Ebabil" takımındaki gençlerin ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldığını anımsatan Çalık, "Ülkemizin son dönemde teknoloji alanındaki gelişimi gençlere ilham oldu. Ben Ebabil takımındaki öğrencilerimiz Ramazan Beytekin ve Emrah Tan ile öğretmenlerimiz Hakan Aras ve Mehmet Bozdağ'ı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Çalık, Türkiye'nin İHA, SİHA, TİHA, ATAK Helikopteri, Bora ve Kasırga'sıyla tüm dünyada adından söz ettirdiğini belirterek, "Türkiye, dışa bağımlı savunma sanayisinden bugün kendi kendine yetebilen bir askeri teknolojiye kavuşan ülke konumuna yükselmiştir. İnsansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarıyla terörün beli kırılmıştır." diye konuştu.

Öğrenciler Ramazan Beytekin ve Emrah Tan ise yarışmada birinciliği elde ettikleri için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Çalık'a ziyarette İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik