AK Parti Milletvekili Aydın iş insanlarıyla buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Milletvekili Aydın iş insanlarıyla buluştu

AK Parti Milletvekili Aydın iş insanlarıyla buluştu
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, iş insanlarıyla bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, iş insanlarıyla bir araya geldi.

Aydın, Adıyaman Ticaret Sanayi Odası (ATSO) Genç Girişimciler Kurulu ile yaptığı toplantıdaki konuşmasında, esnafın sorunlarını çözüme kavuşturmak için ellerinden gelenleri yapacaklarını belirtti.

Esnafın ekonomi için önemine işaret eden Aydın, "Bugün Adıyaman'dayız, sanayici, işadamları ve esnaflarımızda bir aradayız. Onların sorunlarını dinledik. AK Parti olarak her zaman elimizden ne gelirse ivedilikle çözüme kavuşturmak için mücadele edeceğiz." dedi.

Aydın'a AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış ve diğer ilgililer de eşlik etti.

AK Parti Milletvekili Aydın iş insanlarıyla buluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Demet Akalın Aleyna Tilki Armağan Çağlayan
Spor Muslera Gervinho Ozan Tufan Alex Teixeira Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
AK Parti Milletvekili Aydın iş insanlarıyla buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.8.2021 13:38:48. #1.15#

title