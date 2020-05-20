AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç, Ümraniye'de trafik kazasında yaralandı TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde seyir halinde olan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, önünde ilerleyen kamyonete çarptı.

TEM Otoyolu Ümraniye mevkisinde seyir halinde olan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, önünde ilerleyen kamyonete çarptı. Kazada yaralanan Ödünç hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza saat 13.00 sıralarında TEM Otoyolu Ümraniye mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç'ün kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle önünde ilerleyen Hakkı Ocak'ın kullandığı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Ödünç, başından ve kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Atilla Ödünç sağlık ekiplerince ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Başından ve kolundan yaralanan Ödünç tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazanın meydana geldiği bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekiplerinin çalışmasından sonra kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA