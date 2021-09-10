AK Parti Milletvekili Atilla Kaya'dan Konak'a 16 yeni okul müjdesi - Haberler
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AK Parti Milletvekili Atilla Kaya'dan Konak'a 16 yeni okul müjdesi

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
AK Parti Milletvekili Atilla Kaya'dan Konak'a 16 yeni okul müjdesi

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Konak ilçesine 16 yeni okul kazandıracaklarını söyledi.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Konak ilçesine 16 yeni okul kazandıracaklarını söyledi.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaret eden Kaya, esnaf temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi, onların sorunlarını dinledi.

Daha sonra Güzelyalı, Çankaya ve Göztepe mahalle muhtarlarıyla görüşen Kaya, vatandaşlarla da bir araya geldi.

Tüm öğrencilerin daha güvenli, konforlu ve herkes için erişilebilir olma özelliği bulunan binalarda eğitim görmesini amaçladıklarını vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Yeni okul binalarımız depreme dayanıklı, modern, engelli erişimine uygun şekilde tasarlanıyor. Konak'a 16 yeni okul kazandırıyoruz. En büyük sorun arsa üretiminde yaşanıyor. Yerel yönetimlerin plansızlığı burada da karşımıza çıkıyor. Yeni okul yapacak arsa bulamıyoruz. Eski okulların yıkılarak yerinde inşa edilmesiyle derslik sayını artırıyoruz. Yatırım programında yer alan 24 derslikli Misak-ı Milli Ortaokulu inşaatı kısa sürede başlayarak hızlıca tamamlanacak."

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Göztepe'nin ortasına foseptik çukuru kazdığını ileri süren Kaya, vatandaşların da balkonda oturamaz hale geldiğini dile getirdi.

Göztepe ve Güzelyalı'da alt yapının olmadığını savunan Kaya, "CHP'li Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi bu çağda vidanjör ve foseptik çukuru gibi ilkel yöntemlerle atık sorununu yönetmeye çalışıyor. Körfez'den gelen koku en çok Göztepe ve Güzelyalı'yı etkiliyor. Buna alt yapısı olmayan sokaklardan yükselen koku ekleniyor. İnsanların dayanacak gücü kalmadı. Hemşehrilerimiz pencerelerini açamaz hale geldiler. Bu kadar vizyonsuzluk, bu kadar beceriksizlik olmaz." diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Atilla Kaya'dan Konak'a 16 yeni okul müjdesi

AK Parti Milletvekili Atilla Kaya'dan Konak'a 16 yeni okul müjdesi

AK Parti Milletvekili Atilla Kaya'dan Konak'a 16 yeni okul müjdesi

AK Parti Milletvekili Atilla Kaya'dan Konak'a 16 yeni okul müjdesi

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AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
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