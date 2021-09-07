AK Parti Milletvekili Arvas, sel ve su taşkınların yaşandığı bölgedeki çalışmaları inceledi

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesinde sel ve su taşkınlarına karşı yapılan 9 ve 12 metre yüksekliğindeki duvar ile asfalt çalışmalarını inceledi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş ilçesinde sel ve su taşkınlarına karşı yapılan 9 ve 12 metre yüksekliğindeki duvar ile asfalt çalışmalarını inceledi.

Arvas, ilçe merkezi ve mahallelerde kilitli parke taşı döşeme ve sıcak asfalt çalışmaları ile Salihiye Mahallesinde heyelan, sel ve su taşkınlarına karşı yapılan 9 ve 12 metre yüksekliğindeki duvar çalışmasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı yetkililere ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, Erciş'i 2023, 2051 ve 2071 vizyonuna hazırlamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Mehmetbeyoğlu, "Ercişimize var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimizi bir baştan bir başa imar, inşa ve ihya etmek istiyoruz. Hizmet noktasında bugün Ergücü Mahallemizdeyiz. Bulunduğumuz güzergah yaklaşık 6,5 kilometrelik bir hat. Mahallelerimizi şehir merkezine bağlayan bir hat oluşturmak istiyoruz. 140'dan fazla hizmet noktamız var. Çok geniş bir yol ağımız bulunmaktadır. Burası karayolları standartlarında yapılıyor." dedi.

Arvas ise Ergücü Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmalarını yerinde incelediklerini belirterek, "Burada şu an beton asfalt çalışmaları yürütülüyor. Bu asfaltla artık vatandaşlarımız tozdan, çukurdan ve çamurdan kurtulacak. Aynı zamanda çok kaliteli bir asfalt. Sadece bu mahallemizde değil birçok noktada çalışmalarımız devam ediyor. Köy içlerini ise kilitli parke taşıyla kaplıyoruz. Yakın zamanda sel felaketine uğrayan Sahiliye Mahallemizde de 9 ve 12 metre yüksekliğinde duvarlar yaptık. Vatandaşlarımızın refahı için elimizden geleninin fazlasını yapmaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca