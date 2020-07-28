AK Parti Milletvekili Ankara Zeynep Yıldız: "Sosyal medya düzenlemesi konusunda vatandaşlarımız... AK Parti Milletvekili Ankara Zeynep Yıldız: "Sosyal medya düzenlemesi konusunda vatandaşlarımız müsterih olsunlar" AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Adalet Komisyonu'nda farklı bir zeminde ilerlemiş olsa da tartışmalar.

AK Parti Milletvekili Ankara Zeynep Yıldız: "Sosyal medya düzenlemesi konusunda vatandaşlarımız müsterih olsunlar"

ANKARA - AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, "Adalet Komisyonu'nda farklı bir zeminde ilerlemiş olsa da tartışmalar. Bu konuda muhalefet edilecek bir taraf yok. Muhalefet tarafından teklifin içeriğine çok odaklanılmadığını görüyoruz. Özgürlük kısıtlayan hiçbir yanı yok bu kanunun bilakis özgürlükleri koruyan bir yanı var. Vatandaşlarımız son derece müsterih olsunlar. Burada, onları korkutmak isteyenlerin yapmak istedikleri gibi bir düzenleme yok" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanacak sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin imzasını taşıyan kanun teklifinin muhalefet tarafından yanlış anlaşıldığı ve aktarıldığını belirten AK Parti Ankara Milletvekili Yıldız, "Sosyal medya düzenlemesi bugüne kadar dünyada pek çok ülkenin yaptığı bir düzenleme. Bir veri ekonomisi oluşuyor, bu veri ekonomisi oluşurken bunun hukukunun da oluşuyor olması lazım. Dolayısıyla bu hukuk oluşurken bizim de bundan geri kalmamamız gerekiyordu. Aylardan beri gündemimizde olan bir konuydu. Kanun teklifinin hangi aşamalardan gelerek olgunlaştığına da bizzat şahitlik ettim. Ben çok faydalı bir düzenleme olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Temsilcilik konusu çok önemli"

Bugün içerisinde TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan kanun teklifinin hangi konularda faydalı olacağına dair de düşüncelerini paylaşan Yıldız, "Biz, sosyal ağ sağlayıcılarından bir temsilci atamalarını isteyeceğiz. Dünyanın pek çok yerinde sosyal ağ sağlayıcıları temsilci atıyor. Devletin pozitif yükümlülüğü vatandaşını korumaktır. Kişilerin rumuzlu hesaplardan birbirlerine hakaret ettiği bir platform düşünün; mağdur olan kişi istediği kadar şikayet etsin, rumuzlu hesaptan edilen hakaretler bulunamıyor. Bu noktada mağdur olan taraf muhatapsız kalıyor. Bir başka konu ise; tebligatlar yapacak muhatap bulamıyoruz. Asgari ücretle geçinen bir vatandaşımız vergisini verirken, yıllık cirosu milyon dolarlarla ifade edilemeyen sosyal ağ sağlayıcılarının herhangi bir vergilendirme ya da herhangi bir idari ceza söz konusu olduğunda tebligat yapılamaması gibi bir durum söz konusu. Temsilcilik kavramı bu konuda çok önemli" şeklinde konuştu.

"Kanunda herhangi bir kısıtlayıcı hüküm yok"

TBMM'nin Adalet Komisyonu'nda görüşmeler sırasında muhalefetin düzenlemeye vakıf olmadığını gördüklerini söyleyen Yıldız, "Kanunda herhangi bir kısıtlayıcı hüküm yok. Sansür hiçbir yerinde yok. Temsilci atama noktasında; temsilci atanmadığı takdirde bir yaptırımlar dizisi öngördük. Temsilci atanmadığı takdirde ilk yaptırım 10 milyon idari para cezası. Aradan 30 gün geçtikten sonra yine de temsilci atanmazsa 30 milyon para cezası. Yeniden 30 gün bekliyoruz, yine atama yapılmazsa bu sefer reklam yasağı. Reklam yasağının akabinde 3 ay bekliyoruz. Bu sırada da sonuç alamazsak devam eden reklam yasağıyla birlikte bu sefer mahkeme kararına dayanarak yüzde 50 bant daraltma kararı. Bunlar kontrolle ilgili bir konu değil. Bu teklif vatandaşın muhatap bulabilmesiyle ilgili bir konu. Almanya bunu uyguladı. Biz Alman düzenlemesini büyük ölçüde kaynak aldık. Bu alanın hukuku dünyada yeni oluşuyor ve bu konuda en etkili hukukun da Almanya'da işletildiğini gördük. Aslında CHP'nin de bu konudaki önceki raporlarını gördük. Bu raporlarda da bu hususların üzerinde durmuşlar. Bizim şu an getirdiğimiz düzenlemeyle 5651 sayılı kanunun ilgili maddesinde erişim engellenmesi düzenlenmiş. Erişim engellenmesinde bir tane problemli içerikten dolayı bütün sitenin engellenmesi sonucu doğuyordu. Biz, 'Bir tane suç teşkil eden içerikten dolayı bütün sitenin erişiminin engellenmesi hak mıdır, reva mıdır?' diye düşündük. O içeriğin çıkartılmasına ilişkin bir düzenleme getirmiş olduk" dedi.

"Veri toplama merkezlerinin bir ülkeye getirisi minimum 1 buçuk milyon TL"

Veri toplama merkezlerinin kurulmasını da isteyeceklerini belirten Yıldız, söz konusu merkezlerin Türkiye'ye olası getirilerini de sıraladı. Yıldız, "Veri toplama merkezlerinin bir ülkeye getirisi minimum 1 buçuk milyon TL. Dolayısıyla ciddi bir ekonomik getirisi de olacak. Böylesine bir gelirden de neden bizim ülkemiz geri kalsın diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"İyi uygulamalar varsa biz de bu iyi uygulamaları ülkemize getirmek derdindeyiz"

Sosyal medya düzenlemesinin kabul edilmesi durumunda bütün vatandaşların korunmasına yönelik bir yaklaşımı benimsediklerini belirten Yıldız, "En nihayetinde biz kişilerin hukukunu düzelten bir düzenleme yapıyoruz. Örneğin; bir çocuk lise yıllarında bir video çekmiş ve bunu paylaşmış. Bu birçok yere dağılmış ve rumuzlu hesaplar üzerinden bu video paylaşılmaya devam ediyor. Çocuk bu sürede intiharın eşiğine gelmiş. Çocuk yargısal metotları takip ettiğinde bir muhatap bulamazsa mahkeme, içeriğin çıkarılmasına dair sosyal medya sağlayıcısı bir inisiyatif almazsa çocuk psikolojik olarak çökmüş oluyor. Düzenleme getirildiği takdirde doğrudan başvurabileceği bir merci olacak. Dünyada yeni gelişen bir hukuk. Yüzde 100 kesin yargılara varabileceğimiz bir alan değil. İyi uygulamalar varsa biz de bu iyi uygulamaları ülkemize getirmek derdindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Muhalefet edilecek bir taraf yok"

Temsilcilikler sayesinde devletin aradan çekileceğini vurgulayan Yıldız, vatandaşın mağdur olduğu konuda doğrudan temsilciliklerle muhatap olacağını söyledi. Muhalefetin düzenlemeyle ilgili yanlış bir algı oluşturmaya çalıştığını belirten Yıldız, teklifin oybirliğiyle yasalaşacağını düşündüğünü açıkladı. Yıldız, "Bu teklifin oy birliğiyle geçebilecek bir teklif olduğu inancımı hala muhafaza ediyorum. Her ne kadar Adalet Komisyonu'nda farklı bir zeminde ilerlemiş olsa da tartışmalar. Bu konuda muhalefet edilecek bir taraf yok. Muhalefet tarafından teklifin içeriğine çok odaklanılmadığını görüyoruz. Azıcık araçsallaştırıldığını, bazı kavramların sömürüldüğünü görüyoruz. Özgürlük kısıtlayan hiçbir yanı yok bu kanunun bilakis özgürlükleri koruyan bir yanı var. Yasaklamaya dair hiçbir hüküm yok. Siyasiler olarak sorumlu davranarak halkı manipüle etmemiz lazım. İyi olan bir şeyin arkasında hep birlikte durmamız lazım. Küresel şirketlerin değil, Türkiye'nin vekili olmak lazım. Vatandaşlarımız son derece müsterih olsunlar. Burada, onları korkutmak isteyenlerin yapmak istedikleri gibi bir düzenleme yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA