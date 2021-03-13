AK Parti Milletvekili Ali Şahin, gençlerle buluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AK Parti Milletvekili Ali Şahin, gençlerle buluştu

13.03.2021 17:33 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:51
AK Parti Milletvekili Ali Şahin, gençlerle buluştu

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, "Kendinizi iyi keşfedip, bir karakter yolculuğu yapıp kendi hikayemizi kendi yazan, kendi hayatlarının mimarları olan gençler olmak zorundayız." dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, "Kendinizi iyi keşfedip, bir karakter yolculuğu yapıp kendi hikayemizi kendi yazan, kendi hayatlarının mimarları olan gençler olmak zorundayız." dedi.

Şahin, Şahinbey Belediyesi'nce Mecidiye Han'da düzenlenen "Gençlerle geleceğe dair" söyleşisinde, gençlerle buluşmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Karakter inşasının başarılı birey için, özellikle gençler için en değerli ve en önemli yolculuk olduğunu ifade eden Şahin, "Karakteri olan, kişiliği olan insanlar, karakter ve kişilik bağlamında güçlü olan insanlar, kendi hikayelerini kendileri yazan insanlardır. Gençlerin, kendi hikayelerini kendilerinin yazması lazım. Eğer kendi hikayemizi kendimiz yazmaksak, birileri bizim hikayelerimizi yazıyor ve o yazdıkları hikayelerde bizler figüran haline geliyoruz." diye konuştu.

Şahin, 1980'li yıllarda gençlerin sağcı-solcu diye birbirini kurşunladığını hatırlatarak, "5 bin gencimizi sağ-sol kavgasında maalesef kaybettik, toprağa verdik. Ortak olan bir şeyleri vardı. Mermiler tek merkezden sağlanıyordu. O silahlarla gençlerin birbirini vurmasını, gençliğin yok olmasını sağlayanlar tek merkezin insanlarıydı. Onun için kendinizi iyi keşfedip, bir karakter yolculuğu yapıp kendi hikayemizi kendi yazan, kendi hayatlarının mimarları olan gençler olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Allah'ın insana vermiş olduğu en büyük nimetin akıl olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Aklımız bizi en doğruya en mükemmele ulaştırabilecek, nimettir ama kullanabilirsek. Bir başkasına teslim etmezsek... Birileri o akıllarını bir başkasına teslim ettiler, maalesef kandırıldılar, aldatıldılar ve 15 Temmuz'da mutantlaşan o teröristler, kendi milletinin kendisine teslim ettiği tanklarla, uçaklarla, üniformalarla kendi halkına silah doğrulttu. Niye? Akıl etmedikleri için. Akıllarını başkalarına teslim ettikleri için, kendi hikayelerini kendileri yazamayıp da başkalarına yazma şansı tanıdıkları için."

Anadolu gençliğinin millet, ümmet ve insanlık coğrafyası olmak üzere üç önemli coğrafyası olduğunu ifade eden Şahin, "Millet coğrafyamızın inşa sürecini tamamladık ve ümmet, medeniyet coğrafyamızın inşasına başladık ve ardından insanlık coğrafyası inşa sürecimiz başlayacak. Anadolu gençliği, müstakim ve müstahkem imanıyla bu inşaları gerçekleştirecek yer yüzündeki tek gençliktir." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Prens Harry Hülya Avşar Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Milletvekili Ali Şahin, gençlerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:56:26. #1.15#
title