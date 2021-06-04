AK Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Tarsus TSO'yu ziyaret etti
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AK Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Tarsus TSO'yu ziyaret etti

AK Parti Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Tarsus TSO'yu ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Ziyarette, TSO Başkanı ve Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak, Milletvekili Taşkın'a kent ekonomisiyle ilgili bilgi verdi.

Tarsus OSB'nin ekonomiye ciddi katkı sağlayacağını dile getiren Koçak, Çukurova Havalimanı ve Tarsus Devlet Hastanesinin tamamlanmasıyla bölgenin kalkınacağını vurguladı.

Milletvekili Taşkın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılacak yatırımlarla ülkeyi geleceğe taşıyacaklarını kaydetti.

Taşkın'a ziyaretinde AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve bazı yöneticiler eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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