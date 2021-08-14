AK Parti Milletvekili Aksal: "Vatandaşlarımızı tedavi etmenin ötesinde mazlum ülkelere de yardım ettik"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti Milletvekili Aksal: "Vatandaşlarımızı tedavi etmenin ötesinde mazlum ülkelere de yardım ettik"

AK Parti Milletvekili Aksal: 'Vatandaşlarımızı tedavi etmenin ötesinde mazlum ülkelere de yardım ettik'
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Bugün dünyanın birçok gelişmiş ülkesi vatandaşlarına ağrı kesici bulamazken biz kendi vatandaşlarımızı tedavi etmenin ötesinde dünyanın mazlum ve mağdur ülkelerine de yardım ettik." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, "Bugün dünyanın birçok gelişmiş ülkesi vatandaşlarına ağrı kesici bulamazken biz kendi vatandaşlarımızı tedavi etmenin ötesinde dünyanın mazlum ve mağdur ülkelerine de yardım ettik." dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Edirne programı kapsamında partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Aksal, burada yaptığı konuşmada, yangınlar ve sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı diledi ve bu bölgelerde yaraların en kısa zamanda sarılacağını belirtti.

AK Parti olarak 20 yılda "hayaldi" denilen birçok işi gerçekleştirdiklerini belirten Aksal, "Sağlıktan ulaştırmaya, ekonomiden savunmaya geldiğimiz noktanın belki birçoğunu biz bile hayal edemiyorduk. Dünyayı kasıp kavuran bir pandemi süreci var. Bugün dünyanın birçok gelişmiş ülkesi vatandaşlarına ağrı kesici bulamazken biz kendi vatandaşlarımızı tedavi etmenin ötesinde dünyanın mazlum ve mağdur ülkelerine de yardım ettik." diye konuştu.

Aksal, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diklenmeden dik durmayı ve öz güvenini kazandığını kaydetti.

Edirne'nin Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olduğunu dile getiren Aksal, şunları kaydetti:

"Edirne aynı zamanda Balkanların başkenti. Serhat şehri Edirne, Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapmış fetihlerin başladığı Fatih Sultan Mehmet Han'ın doğduğu şehir, çok önemli. Bugün baktığınızda Arif Nihat Asya'nın şiirinde dediği gibi dünyanın en güzel minarelerinin olduğu bir şehir. Trakya'nın tapusunun olduğu bir şehir. Ama maalesef bunu siz de göreceksiniz ki belki de Türkiye'nin en bakımsız şehirlerinden bir tanesi. Bunun nedeni de AK Parti'nin genelde iktidar olmakla birlikte yerelde iktidar olmadığı için yereldeki hizmetlerinden mahrum kalması. İnşallah yereldeki hizmetleri de Edirne'ye getirmek bize nasip olacak."

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da yangınlar ve selde zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Orman yangınlarının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ülke olarak yüreklere su serptiğini aktaran İba, "Afetlerin etkili olduğu bölgelerde, devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmektedir. Devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Bu yaraları da beraber saracağız inşallah." dedi.

Salgın sürecinde alınan maddi ve manevi tedbirler ile devletin esnafın yanında olduğunu dile getiren İba, şöyle devam etti:

"Açıklanan destek paketlerimiz esnaflarımız tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. İnşallah alınan tedbirler ve aşılamada aldığımız yol sayesinde bu salgın sürecini de atlatıp, yolumuza daha güçlü adımlarla devam edeceğiz. Bugün Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001 tarihinde kurulan partimizin 20. yaş günü. Böylesi bir ekibin böylesi bir gönül ve dava birliğinin bir parçası olmaktan duyduğum gururu ve mutluluğu sizlerle paylaşmak isterim. Partimizin, davamızın, bu milletin uğruna çıktığımız yolumuzun 20. yaş günü kutlu olsun. 20 yılı geride bırakmışken biz her dem genç, her dem dinamik, halkını seven, devletine inanan, yerelde Edirne'mizin refahı, mutluluğu ve kalkınması için yüreklerini ortaya koymuş bir büyük ekibiz."

İba, AK Parti, Edirne ve Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Fransa Anayasa Konseyi, Müslümanları hedef alan tartışmalı yasayı onayladı
Fransa Anayasa Konseyi, Müslümanları hedef alan tartışmalı yasayı onayladı
Afganistan'ın güneyi ve batısında 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın güneyi ve batısında 3 vilayet merkezi Taliban kontrolüne geçti
AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi
AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mahmut Özer Devlet Bahçeli Erdoğan Yüksek Mustafa Destici
Magazin Ece Üner Serdar Ortaç Süreyya Yalçın Burcu Esmersoy
Spor Caner Erkin Lionel Messi Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AK Parti Milletvekili Aksal: "Vatandaşlarımızı tedavi etmenin ötesinde mazlum ülkelere de yardım ettik" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 17:44:19. #1.14#

title