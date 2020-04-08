AK Parti Milletvekili Aksal "Ücretsiz izne çıkanlara maaş desteği verilecek" AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, koronavirüs nedeniyle ücretsiz izin alan çalışanlara maaş desteği verileceğini belirtti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal, koronavirüs nedeniyle ücretsiz izin alan çalışanlara maaş desteği verileceğini belirtti.

Aksal, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tüm kesimlerin zor günler geçirdiğini ifade etti.

Esnaf için mücbir sebep kapsamasına giren firmalar ve KOBİ'ler için SGK ödemelerini ertelendiğini anımsatan Aksal, dükkanını kapatan ya da işleri yavaşlayan esnafa da kısa çalışma ödeneği sağladıklarını hatırlattı.

Esnafın yanında çalışanların da maaşlarının büyük kısmının ödeneceğini kaydeden Aksal, "Ücretsiz izne çıkarılan çalışanlarımıza da maaş desteği verilecek." dedi.

Aksal, koronavirüse yönelik tedbirlerden etkilenen çalışanlar ile sektörlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile mağdur edilmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'yi bu sıkıntılı dönemden en az kayıpla çıkarmak, bir an önce hayatın normale dönmesi için her türlü tedbirin alındığını ve alınmaya devam edildiğini dile getiren Aksal, tespit edilen eksikliklerin de ilgili kurum ve kuruluşlarca giderilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Ekonomik önlemler alınıyor

Sürecin tüm dünyada ekonomik tedbirleri beraberinde getirdiğini, Türkiye'de de üretimin gücünü göz ardı etmeden çeşitli tedbirler alındığını anımsatan Milletvekili Aksal, şöyle devam etti:

"Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, 5 bin liranın altında geliri olanlara verilecek temel ihtiyaç desteğine 3,7 milyon kişi başvurdu, ödemesi bu hafta başlayacak. Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz. Pazartesi gün sonu itibarıyla yaklaşık 23 bin firmaya kredileri tahsis edildi. 2,8 milyar liralık finansman KOBİ'lerin hesaplarına geçti. Salgının ekonomiye etkileri olacaksa burada ekonomiyi ve piyasaları salgından koruyacak mücadelede özel bankaları da görmek arzusundayız. 71 binden fazla esnafımıza 25 bin lira finansman, 30 binden fazla esnafımıza 25 bin lira limitli ticari kart sağlandı."

Kaynak: AA