AK Parti Milletvekili Aksal Özbekistan Yasama Odası Başkan Yardımcısıyla görüştü

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal temaslarda bulunmak üzere geldiği Özbekistan'da ülke parlamentosunun alt kanadı olan Yasama Odasının Birinci Başkan Yardımcısı ve Özbekistan- Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Akmal Saidov ile görüştü.

KEFEK heyeti ve Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar'ın da hazır bulunduğu görüşmede konuşan Saidov, ülkede ekimde yapılan parlamento seçimlerinde Türkiye'de bulunan Özbek vatandaşlarının oy kullanmalarında Türkiye'nin çok büyük destek sağladığını, hatta Özbek vatandaşlarının sandıkların kurulduğu şehirlere ulaşmaları için araç desteğinde bulunulduğunu anımsatarak, çok önem verdikleri bu destek için Türkiye'ye teşekkür etti.

Saidov, " Türkiye, Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke. Bunu her zaman minnetle anıyor ve teşekkür ediyoruz. Bu yıl mart ayında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 30. yılı kutlanacaktır. Bununla ilgili olarak iki ülke parlamentoları arasında ortak bir etkinliğin yapılmasını planlıyoruz" dedi.

Saidov, iki ülke arasındaki ilişkilerin en üst düzeye çıkarılmasında iki ülke cumhurbaşkanları arasındaki karşılıklı güven, dostluk ve yakın ilişkilerin etkili olduğunu vurguladı.

Özbekistan Yasama Odası Başkan Yardımcısı Alişir Kadirov da, Özbekistan ile Türkiye arasındaki parlamentolar arasındaki ilişkilerin çok daha gelişmesi gerektiğini kaydederek, kardeş ülke ile ilişkilerinin gelişmesinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Kadirov, bu ziyaretin parlamentolar arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesine katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Aksal da, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özbekistan'ın dost ve kardeş ülke olduğunu, iki ülke arasında tüm alanlardaki ilişkilerin hızla gelişmekte olduğunu belirten Aksal, "İkili ilişkileri daha ileriye taşımak için parlamentolar arasındaki ilişkilere çok önem veriyoruz. Bu ilişkileri çok daha ileriye taşırız." dedi.

Fatma Aksal, ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Yasama Odası Aile ve Kadın Konuları Komisyonu Başkanı Maksuda Varisova ve Uluslararası İşler ve Parlamentolararası İlişkiler Komitesi Başkanı Dilorom Fayziyeva ile görüşmeler yaptı.