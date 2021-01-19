AK Parti Milletvekili Ahmet Sorgun, Seydişehir'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

AK Parti Milletvekili Ahmet Sorgun, Seydişehir'i ziyaret etti

19.01.2021 16:31 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:34
AK Parti Milletvekili Ahmet Sorgun, Seydişehir'i ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Seydişehir'e ziyarette bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Seydişehir'e ziyarette bulundu.

Sorgun'a ziyaretlerinde Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir, bazı AK Parti İlçe Yönetim Kurulu ve belediye meclisi üyeleri de eşlik etti.

Sorgun ve beraberindekiler, ilk olarak Ak Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ile görüştü.

Sorgun, daha sonra Seydişehir Kaymakam Vekili Yusuf Özdemir ile görüşerek ilçeyi ilgilendiren konulara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

İlçede bazı esnaflarla da sohbet eden Sorgun, ardından Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'dan çalışma ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cemre Kemer Ceyda Düvenci Jennifer Lopez
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AK Parti Milletvekili Ahmet Sorgun, Seydişehir'i ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:35:50. #1.15#
title