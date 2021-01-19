AK Parti Milletvekili Ahmet Sorgun, Seydişehir'i ziyaret etti

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, çeşitli temaslar gerçekleştirmek üzere Seydişehir'e ziyarette bulundu.

Sorgun'a ziyaretlerinde Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özdemir, bazı AK Parti İlçe Yönetim Kurulu ve belediye meclisi üyeleri de eşlik etti.

Sorgun ve beraberindekiler, ilk olarak Ak Parti İlçe Teşkilatı üyeleri ile görüştü.

Sorgun, daha sonra Seydişehir Kaymakam Vekili Yusuf Özdemir ile görüşerek ilçeyi ilgilendiren konulara ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

İlçede bazı esnaflarla da sohbet eden Sorgun, ardından Seydişehir Belediye Başkanı Tutal'dan çalışma ve projeleri hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun