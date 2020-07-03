AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç: "Osmangazi Meydanı Bursa'ya çok yakışacak"
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AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç: "Osmangazi Meydanı Bursa'ya çok yakışacak"

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, şehrin çehresini değiştirerek kente değer katacak Osmangazi Meydanı'nın şantiyesi gezdi.

AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç:
03.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 03.07.2020 14:57

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, şehrin çehresini değiştirerek kente değer katacak Osmangazi Meydanı'nın şantiyesi gezdi. Kılıç, Osmangazi Meydanı'nın dünyadaki diğer meydanlardan hem görsel hem de işlevsel açıdan daha güzel olacağını söyledi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, makamında ağırladığı AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a ilk olarak Osmangazi Meydanı Projesi'nin maketi üzerinde bilgiler verdi. Daha sonra Başkan Dündar ile Milletvekili Kılıç, Santral Garaj bölgesinde 40 dönüm alan üzerine inşa edilen meydanın şantiyesini gezdi. Şehir ekonomisi adına büyük bir yatırım olduğunu belirten Kılıç, meydanın Bursa'ya çok yakışacağının altını çizdi.

Hafriyat ve fore kazık çalışmaları tüm hızıyla devam eden projenin bölgeyi rahatlatacağını ifade eden Ahmet Kılıç, "Dünyada yer alan diğer meydanlardan daha güzel işlevselliğe sahip bu mekanın Bursa'ya çok yakışacağına inanıyorum. Şehrimizin amacına uygun bu proje tamamlandığında, vatandaşlarımız estetik değerlere sahip ve 24 saat yaşayan bir meydana kavuşacak. Ayrıca otopark sorunu çözülerek Bursa ciddi anlamda nefes alacak. Bizler, büyük bir heyecanla hizmete açılmasını bekliyoruz. Kent merkezimizin yıllardır ihtiyacı olan bu meydanı bizlere sunacak olan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Osmangazi Meydanı şantiye ziyaretlerinin devam ettiğini kaydederek, "Pandemi sürecinde dezenfekte ve sosyal destek çalışmalarının yanı sıra Bursa'ya değer katan yatırımları da sürdürdük. AK Parti Bursa Milletvekilimiz Ahmet Kılıç'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Etrafı çevrili bu alanda neler olduğu vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Merakı bir nebze de olsa gidermek adına ziyaretlerimize devam edip, kamuoyu ile paylaşmış olacağız" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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