AK Parti Milletvekili Ağar Keban'da AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Keban'ı ziyaret etti.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Keban'ı ziyaret etti.

Ağar, Keban Kaymakamlığına atanan Kaymakam Adnan Karaosmanoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Daha sonra Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı makamında ziyaret eden Ağar, başkan Atlı ve AK Parti İlçe Başkanı Şahin Oğuz'dan ilçedeki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaynak: AA