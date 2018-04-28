AK Parti Milletvekili Aday Adayı Sedat Çenesiz Açıklaması

AK Parti Karabük Milletvekili Aday Adayı işadamı Sedat Çenesiz, basın toplantısı düzenleyerek, projelerle yola çıktıklarını söyledi.

Kendisinin bir Karabük ve Yenice sevdalısı olduğunu kaydeden Çenesiz, "İnşallah Karabük'te beni sevecek ve 24 Haziran 2018 Genel seçimlerinden sonra mecliste görev alırsam görev yaptığım mağazalar zincirindeki pozisyon gereği tanımış olduğum yatırımcıları inşallah bölgeye davet edecek, bölgenin sesi, eli, ayağı her anlamda onu hissedecek. Ben Yenice'nin evladıyım, ben Karabük'ün evladıyım. Karabük bu dönem evladına sahip çıkacak. Karabük'te bir takım şeyler artık yerine oturacak. Çok iddialıyım, alt yapım hazır. Adaylık sürecim gerçekleşirse beş tane ayrı proje hazırladım, İnşallah bu projeleri bir sonraki seçim tarihine kadar hayata geçirme fırsatım olursa Karabük'ün İl ve İlçeleri de dahil bundan nemalanacak" dedi. - KARABÜK