AK Parti milletvekili Açıkgöz Kurban Bayramı'nı kutladı

10.08.2019 13:35

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

AK Parti Nevşehir milletvekili Mustafa Açıkgöz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımlamış olduğu mesajında, maneviyatımızın yoğunlaştığı, kurban bereketinin milli birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma duygularının gönüllerimizde yer ettiği; Kurban Bayramı'mızın hayırlara vesile olmasını dilerim dedi.

Açıkgöz, "Yüce Yaradan'ın "Kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. O'na ulaşacak olan yalnızca takvanızdır. (Hac, 22/37)" emri gereği, kurban; Hz. İbrahim'in imanını, Hz. Hacer'in sadakatini ve Hz. İsmail'in teslimiyetini kuşananlara Rabbimizin bir ikramıdır. Aziz milletimiz, tarih boyunca ancak Allah'ın huzurunda rüküda ve secdede eğilmekten başka hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedi.

Vatanımıza, milletimize, devletimize ve al bayrağımıza karşı gerçekleştirilen saldırılarda şahadete ulaşan kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; vefakar gazilerimize acil şifalar; aziz ailelerine de şükran ve minnetle sabırlar dilerim. Hacılarımızın Arafat'tan Müzdelife'ye, oradan da Mina'ya inip şeytanı taşladığı, ziyaret tavafı yapıp hacı olmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığı mübarek bir günde hac farizasını yerine getiren vatandaşlarımızın da haclarının kabul edilmesini diliyorum.

İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'da ve Filistin topraklarında, İsrail askerlerinin Filistinli kardeşlerimize uyguladığı zulümlerin; Suriye, Irak, Mısır, Myanmar, Doğu Türkistan ve Arakan'daki zulümlerin ve zalimlerin son bulduğu; vatanımızda, yakın coğrafyamızda, Türk-İslam aleminde ve tüm dünyada birlik, beraberlik, huzur, güven ve istikrar ortamının hakim olduğu, dargınların barıştığı, hoşgörülü nice bayramlara ulaşmayı Yüce Mevlam'dan niyaz ederim. Bayram; sevgiyi, muhabbeti ve samimiyeti paylaştıkça bereketlenir. Bayramda sıla-i rahime, sevdiklerimize ulaşmak için çıktığımız yollarda trafik kurallarına uyarak güvenli ve konforlu bir şekilde sevdiklerinize kavuşmanızı dilerim.

Mübarek Kurban Bayramı'mızı en kalbi duygularımla kutlar; bayramımızın Nevşehir'imize, ülkemize, milletimize, İslam dünyamıza ve tüm insanlık alemine huzur, sağlık, mutluluk ve barış getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA