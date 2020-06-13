AK Parti Milletvekil Şimşek, Muş'teki projeleri değerlendirdi
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AK Parti Milletvekil Şimşek, Muş'teki projeleri değerlendirdi

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş ve ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili açıklama yaptı.

AK Parti Milletvekil Şimşek, Muş'teki projeleri değerlendirdi
13.06.2020 10:23 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:26

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş ve ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili açıklama yaptı.

Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, il merkezinde 500 yataklı hastanenin ardından Malazgirt'te 100 ve Hasköy ilçesinde de 50 yataklı devlet hastanesinin yapılmasının ihale aşamasında olduğunu belirtti.

Muş-İzmir uçak seferlerinin de başlayacağını ifade eden Şimşek, Muş Devlet Hastanesine son teknoloji ürünü bilgisayarlı tomografi cihazının alındığını aktardı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) aracılığıyla kentte 28 ton kapasiteli soğuk süt zinciri projesinin hayata geçirileceğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 virüsü ile mücadele kapsamında Muş'ta 21 milyon lira geri ödemesiz nakdi yardımlar yapıldı. 65 yaş üstü 77 bin 850 vatandaşa koruyucu maske ve kolonya dağıtıldı. Kısa çalışma ödeneğinden 2 bin 450 kişi faydalandı. Temel ihtiyaç desteğinde 4 bin 320 kişiye ulaşıldı. 200 bin kişinin içme suyu, Muş Ovası'nın tamamının sulanması ve Muş gibi üç ilin enerjisini karşılama kapasitesine sahip Alparslan 2 Barajı su tutmaya başladı. Bunlara benzer Muş'un her köşesinde çalışmalar hayat buldu."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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