AK Parti Midyat ilçe olağan kongresi yapıldı
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AK Parti Midyat ilçe olağan kongresi yapıldı

AK Parti Midyat İlçe Başkanlığına Atilla Yarış, yeniden seçildi.

AK Parti Midyat ilçe olağan kongresi yapıldı
13.09.2020 11:57 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:00

AK Parti Midyat İlçe Başkanlığına Atilla Yarış, yeniden seçildi.

Midyat Kapalı Spor Salonunda düzenlenen saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tek liste ile gidilen kongrede mevcut başkan Atilla Yarış, yeniden seçildi.

Kongreye, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, İl Başkanı Faruk Kılıç, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Dargeçit Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

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