AK Parti Midyat İlçe Başkanlığı Yeni Binasına Taşındı

AK Parti Midyat İlçe Başkanlığının yeni parti binası düzenlenen törenle hizmete girdi.





Eski parti binasının yetersiz kalması nedeniyle taşınılan yeni hizmet binasının açılışına AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu katıldı.



Miroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, binanın içinin siyaset ve güvenle dolması temennisinde bulundu.



Miroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Midyat'ta en zor dönemlerde dahi özgürlüğü, bağımsız düşünmeyi hissettik. Bazı ilçelerde durum maalesef çok kötüydü, bir işgal hali vardı. Biz o tablodan rahatsız olduğumuz zaman psikolojimiz neredeyse bozulduğu zaman Midyat bizim için hakikaten sığındığımız bir liman haline geliyordu. Çok şükür şimdi Mardin'in hiçbir ilçesinde böyle bir durum yok."



AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri ise, siyasetin her kademesinin onur duyulacak bir yer olduğunu belirterek, "Siyasi parti üyeliği bile onurlu bir görevdir. Türkiye yeni bir döneme girdi. İnşallah hep birlikte 2019'da AK Parti bayrağını en yükseklere hep birlikte taşıyacağız." dedi.



Mardin 22. dönem milletvekili Süleyman Bölünmez de, AK Parti iktidarının Türkiye'ye çok büyük hizmetler yaptığını söyledi.



Yapılan konuşmaların ardından binanın açılış kurdelesi kesildi.



Açılışa, AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Aynur Olgaç, Midyat Gençlik Kolları Başkanı Veysel Gökçe, Kadın Kolları Başkanı Elif Urazin, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.