AK Parti Midyat Danışma Meclisi toplantısı yapıldı
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AK Parti Midyat Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Midyat İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

07.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:18
AK Parti Midyat Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

İlçe Başkanlığı Danışma Meclisi toplantısı yapıldı.

Toplantıya, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Araz, Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, muhtarlar ve teşkilat mensupları katıldı.


AK Parti İlçe Başkanlığı salonunda yapılan toplantında, faaliyet sunumları gerçekleştirildi.

Midyat Belediye Başkanı Şahin, seçimlerde söz verdikleri projeleri hayata geçirmek noktasında kararlı olduklarını kaydederek, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Kaynak: AA
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