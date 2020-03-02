AK Parti, MHP ve CHP İdlib'teki hain saldırıyı kınadı

02.03.2020 17:59 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:59

AK Parti, CHP ve MHP Çorum il başkanları yaptıkları ortak basın açıklamasıyla Suriye'nin İdlib kentinde 36 askerin şehit düştüğü hain saldırıyı kınadı.



İl Genel Meclisi Mart ayı toplantıları başladı. Meclis toplantısı öncesi bir araya gelen AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak'ın ortak bir açıklama yaptı.



AK Parti, CHP ve MHP il başkanlarının imzasının olduğu açıklama da şu ifadelere yer verildi;



"27 Şubat 2020 gecesi Suriye İdlib gerginliği azaltma bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait konvoya yapılan hain saldırıda 34 kahraman evladımız şehit edilmiş, 32 evladımız yaralanmıştır. Acımız büyüktür. Milletimizin başı sağ olsun. Bu alçak ve menfur saldırıyı Çorum İl Başkanları olarak şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Askerlerimize yapılan saldırılara mukabele hakkımız mahfuz kalmak kaydıyla, bölgede yaşanan insani dramlara mani olmak için uluslararası hukukun desteklediği biçimde çözümün siyasi yöntemlerle olması gerektiğini ifade ediyoruz. Kahraman Türk ordusu kendisine verilen görevleri her zaman olduğu gibi, bundan sonra da üstün başarıyla gerçekleştireceğine olan inancımız tamdır. İl Başkanları olarak, bize emanet edilen demokratik temsil sorumluluğunu, parti politikalarına ilişkin farklılıklar saklı kalmak kaydıyla, yüksek idealler istikametindeki ortak bir anlayışla yerine getireceğimizi aziz milletimize ve dünya kamuoyuna bir kez daha bildiririz" - ÇORUM

Kaynak: İHA