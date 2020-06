AK Parti, MHP ve CHP'den 'Yassıada' teklifine tam destek-1 AK Parti, MHP ve CHP'den 'Yassıada' teklifine tam destekAK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, TBMM Anayasa Komisyonu'nda oy birliğiyle kabul edilen ve bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifine tam destek verdi.

AK Partili Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, bugün Genel Kurul'da görüşmeleri başlayacak, 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yüksek Adalet Divanı'nın verdiği tüm kararları hükümsüz hale getirecek Yassıada teklifini DHA'ya değerlendirdi. AK Partili Bilgiç, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını öngören kanun teklifine ilişkin, "Bugün bu Yassıada kararlarını o sözde mahkemenin, Yüksel Adalet Divanı'nı kuran 1 No'lu kanunun 6'ncı maddesini kaldırıyoruz, 27 Mayıs 1960'tan geçerli olmak üzere. 27 Mayıs milletimizin vicdanında, aklında, kalbinde her zaman mahkum olmuştu. Rahmetli Menderes ve iki arkadaşına yapılanları topyekün bu millet unutmadı. Darbelerin asıl mağduru milletin ta kendisi. Biz de ayıpları temizlemek adına Yüksek Adalet Divanı kararlarını ortadan kaldırmış bulunuyoruz" dedi.'AİLE OLARAK BU ZULÜMDEN NASİBİMİZİ ALDIK'Bilgiç, 27 Mayıs 1960 darbesinde belki de en fazla zulüm gören aile olduklarını vurgulayarak şöyle dedi: "Darbeden bütün millet çok ciddi bir şekilde mağdur oldu. Biz de aile olarak o zulümden nasibimizi aldık. Amcam Said Bilgiç Bey, DP milletvekiliydi, 1950-1960 döneminde. İdamla yargılandı. Bir diğer büyük amcam Emin Bilgiç Bey, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde profesördü. 147'lere dahil edilerek elinden akademik unvanı alınarak üniversiten atıldı. Dedem Sadık Bilgiç Bey müftüydü, emekli edildi. Topyekün bütün aile bir baskı altında tutuldu. 1980'ne geldiğimizde babam DP kurucularından 'Koca Reis' lakaplı Sadettin Bilgiç, Zincir Bozan'daydı. Said Amcam Mamak Cezaevindeydi. Bir bireysel mağduriyet söz konusu aynı zamanda."Bilgiç, bugün Genel Kurul oturumunu yöneteceğini anımsatarak, tüm milletvekillerinin bu düzenlemeye 'evet' oyu vereceğinin de altını çizdi.'GEÇ AMA İLK ADIM'CHP'li Özel de söz konusu düzenleme için, "Geç kalınmış ama ilk adım" değerlendirmesinde bulanarak, şunları söyledi: "Meclis bugün gecikmiş ama doğru bir adımı hep birlikte atıyor. Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan tüm siyasi partilerin tam mutabakatıyla, Yassıada yargılanmalarını ortadan kaldıracak, hukuki dayanağını ortadan kaldıracak bir adım atıyor. Yüksek Adalet Divanı'nın kuruluş kanununu geriye dönek olarak ortadan kaldırarak, bu idamları, zaten milletin vicdanında mahkum edilmiş ve kabul edilmeyen bu idamları da ortadan kaldırmış olacak. Doğru bir adım, çok geç bir adım. Ümit ediyoruz ki bu bir ilk adım olur. Çünkü sadece 1960 darbesi değil, demokrasimize karşı yapılmış olan tüm darbe girişimleri bu ülkeye çok şey kaybettirdi. Meclis'in tüm darbelerle yüzleşmesi gerekiyor. 15 Temmuz şehitlerimiz var. FETÖ'nün kumpas davaları var. Kumpas davaları sırasında cezaevlerinde öldürdüğü mağdurlar var. Bunların da tarih önündü cezalandırılması gerekiyor. 1960 ilk darbe olması nedeniyle bütün darbelerin önünü açtı."'DEMOKRASİ TARİHİMİZE ALTIN HARFLERLE GEÇECEK'

MHP'li Akçay ise, Yassıada kararlarının yok sayılmasını öngören yasa teklifine ilişkin, "Bir ölçüde geç kalınmış diyebiliriz. Yakın siyasi tarihimize baktığımızda, maalesef pek çok darbelerle karşı karşıya kalmış bir ülkeyiz. En son 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimine maruz kaldık. Onun için bütün darbelerin mahküm edilmesi anlamında sembolik de olsa, bir mesaj vermek, ayrıca 27 Mayıs 1960 darbesi ile kurulan, Yüksek Adalet Divanı'nın ve soruşturma kurulunun bu kuruluş gerekçelerini yasal olarak yok eden bir düzenlemenin çok anlamlı olduğunu, demokrasi tarihimize altın harflerle geçecek bir girişim olduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.

