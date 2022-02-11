Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu

Ak Parti, MHP ve BBP, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

Arslan'ın Halk TV'deki programında Türk Mukavemet Teşkilatı'na (TMT) yönelik "Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı adada ve yakın hinterlandında suikastlarla bilinen bir illegal diyelim, yarı resmi bir oluşumdu" ifadeleri sebebiyle hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Arslan'ın bu sözlerine başta TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere birçok siyasiden tepki göstermişti. Ayrıca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin de, Halk TV programcısı Ayşenur Arslan'ın sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını duyurdu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa