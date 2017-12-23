AK Parti Mezitli 4. Olağan Kongresi
AK Parti Mezitli İlçesi 4. Olağan Kongresi'nde İhsan Gültekin, yeniden başkanlığa seçildi.
AK Parti Mezitli İlçesi 4. Olağan Kongresi'nde İhsan Gültekin, yeniden başkanlığa seçildi.
AK Parti Mezitli İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe 4. Olağan Kongresi, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Merkez Akdeniz Koordinatörü Ahmet Koca, AK Parti Mersin Milletvekilleri Hacı Özkan, Yılmaz Tezcan, Ali Cumhur Taşkın ve parti yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Kongrede, yapılan oylama sonucu İhsan Gültekin, tekrar başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Açılamada görüşlerine yer verilen Gültekin, partililere teşekkür ederek, AK Parti'de kongrelerin güçlenmek, yenilik, heyecan ve hizmet demek olduğunu belirtti.