AK Parti Merzifon Teşkilatınca üyelik standı açıldı

Ak Parti Merzifon İlçe Başkanlığı tarafından üyelik standı açıldı.

Ak Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, Cumhuriyet Meydanı'nda açılan parti üye kayıt standında yaptığı açıklamada, birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Merzifon'un her dönem AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük teveccüh gösterdiğini vurgulayan Kuzucu, üye kayıt işlemlerine vatandaşların da yoğun ilgisi olduğunu aktardı.

İlçe halkını partilerine üye olmaya davet eden Kuzucu, şunları söyledi:

"AK Parti Merzifon İlçe Teşkilatı olarak bir yandan saha çalışmalarımıza devam ediyoruz, bir yandan da yeni üye kayıtlarını kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. 14 Ağustos 2001 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aziz ve asil milletimiz tarafından kurulan AK Parti'ye yine milletimiz sahip çıkmaya devam ediyor. Yeni açtığımız standımıza, vatandaşlarımızın teveccühü bizlere bir kez daha gösterdi ki, milletimizin şaşmaz iradesi bizahati kurdukları Ak Parti'dir. Bu güzel ilgiden dolayı bir kez daha ilçe halkımıza teşekkür ediyoruz. Buradan tüm ilçe halkımızı yaptığımız yeni üye çalışmalarında, partimize üye olmaya, ailemize katılmaya davet ediyorum."

İlçe halkının daima yanında olduklarına işaret eden Kuzucu, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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