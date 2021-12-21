AK Parti Merzifon Kadın Kollarınca kermes düzenlendi

AK Parti Merzifon Kadın Kolları Başkanlığınca Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla kadın girişimcilerin ürettiği yerli mallarını tanıtmak için kermes düzenlendi.

AK Parti Merzifon Kadın Kolları Başkanı Nilüfer Özdemir, bir otelde düzenlenen kermeste gazetecilere, evlerinde üretim yapan girişimci kadınlara destek vermek amacıyla kermes düzenlediklerini söyledi.

Kadınların her zaman yanlarında olduklarını dile getiren Özdemir, "Bugün burada, 'Kadınlar yerli üretir, yerli tüketir ve ekonomiye destek verir' diyoruz. Kermesimize katılan, kadınlarımıza destek veren ilçe halkına teşekkür ediyorum." dedi.

AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu ise yerli malı üretimini ve kullanılmasına herkesin destek vermesi gerektiğini vurgulayarak, kermesi düzenleyen Kadın Kollarını tebrik etti.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mesudiye Altun Gürlevik ve Merzifon Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Çalışkan ile vatandaşlar katıldığı kermeste, kadınların evlerinde yaptığı el işi ve yiyecekler satışa sunuldu.

AA / Hülya Turan - Son Dakika Haberleri

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