AK Parti Mersin Milletvekili Taşkın, Yeşilay Haftası'nı kutladı

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Yeşilay Haftası ve Yeşilay'ın kuruluşunun 101'inci yıl dönümünü kutladı.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 81 ilinde 120 şube ile hizmet veren Yeşilayın çalışmalarına destek veren yüzbinlerce gönüllü bulunduğunu dile getirdi. Bağımlılık türleri ile ilgili başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumun genelinde farkındalığın artırılması hedefiyle yürütülen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı ile her yıl 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaşıldığını ifade eden Taşkın, 2013 yılında faaliyet alanlarına rehabilitasyon hizmetini de ekleyen Yeşilay'ın, 2015 yılından itibaren Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile hizmet vermeye başladığını aktardı.

Türkiye geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde toplam 100 YEDAM ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği verildiğini söyleyen Taşkın, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bayraktarlığını yaptığı sağlıklı nesiller ve bilinçli bireyler oluşturmak için zararlı alışkanlıklarla mücadele eden Yeşilayın kuruluşunun 101. yıl dönümünü ve 1-7 Mart Yeşilay Haftası'nı kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan