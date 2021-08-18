AK Parti Mersin Milletvekili Taşkın, Gülnar'ı ziyaret etti
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AK Parti Mersin Milletvekili Taşkın, Gülnar'ı ziyaret etti

AK Parti Mersin Milletvekili Taşkın, Gülnar'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Gülnar ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Gülnar ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak AK Parti Gülnar İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Taşkın, meclisin 1 Ekim'e kadar tatile girdiğini, bu zaman aralığında milletvekilleri olarak ilçe ve köyleri ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinlediklerini belirtti.

AK Parti Gülnar İlçe Başkanı Tevfik Kamelci de, her hafta bir milletvekilinin ilçeye gelerek mahalle ziyaretlerinde bulunacağını ifade etti.

Taşkın, daha sonra bazı mahallelere giderek vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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