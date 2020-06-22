AK Parti Mersin Milletvekili Özkan, Erdemli'de yol yapım çalışmalarını inceledi AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Erdemli ilçesi ile Karaman'ın Ayrancı ilçesini bağlayacak 120 kilometrelik yol genişletme ve bölünmüş yol çalışmalarını inceledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Erdemli ilçesi ile Karaman'ın Ayrancı ilçesini bağlayacak 120 kilometrelik yol genişletme ve bölünmüş yol çalışmalarını inceledi.

Özkan, beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Gölcük ve AK Parti Erdemli İlçe Başkanı ile yapılan çalışmalarla ilgili üstlenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti iktidarının bugüne kadar verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini kaydetti.

Özkan, Erdemli-Ayrancı kara yolunun bitirilmesiyle trafik kazalarının azalacağını belirterek, "Bu yol bittiğinde bölgeye canlılık getireceği gibi, yaylalarda yetiştirilen sebze meyvelerin de bozulmadan tüketiciye ulaşması sağlanmış olacak. İhracata giden ürünler ise ülke ekonomisine katma değer sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA