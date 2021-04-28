AK Parti Mersin Milletvekili Özkan'dan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
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AK Parti Mersin Milletvekili Özkan'dan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

AK Parti Mersin Milletvekili Özkan'dan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Politika

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Özkan, yazılı açıklamasında, Biden'ın konuşmasının herhangi bir hukuki ve bilimsel meşruiyeti olmadığını, "soykırım" nitelemesini hükümsüz kabul ettiklerini belirtti.

"Türkiye olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasını reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Özkan, şunları kaydetti:

"Farklı kültürlerin hoşgörü ve barış içinde, bir arada yaşadığı bir tarihe sahibiz. Tarihimizin siyasi ve kasıtlı olarak yanlış tanımlanması bizi, ortak bir kaderi paylaştığımız kardeşlerimize kucak açmaktan, onları korumaktan vazgeçirmeyecektir. Halkımızın çıkarları ve ulusal güvenliğimiz için her zaman yaptığımız gibi müttefiklerimizle diyalog ve iş birliğine devam edeceğiz. Milletimizin tarihini ve Türk halkının itibarını lekelemeye yönelik teşebbüslere karşı koymaktan da hiçbir zaman geri durmayacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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