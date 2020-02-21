AK Parti Mersin ilçe kongreleri başlıyor
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AK Parti Mersin ilçe kongreleri başlıyor

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, ilçe kongrelerinin 22 Şubat'ta başlayacağını bildirdi.

21.02.2020 14:44 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:44
AK Parti Mersin ilçe kongreleri başlıyor

İl Başkan Yardımcısı Bostan, ilçe kongrelerinin 22 Şubat'ta başlayacağını bildirdi.

Bostan, yazılı açıklamasında, ilk kongrelerin ve Bozyazı ilçelerinde yapılacağını belirterek, "Görev süreleri içerisinde tüm ilçe başkanlarımızın fedakar ve özverili çalışmalar yaptığına şahit olduk. Bu bir bayrak yarışıdır. Birlik ve beraberliğimiz dava arkadaşlığımız ilk gün ki aşkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Görev yapan ilçe başkanlarına teşekkür eden Bostan, vatandaşları kongrelere davet etti.

Kaynak: AA
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