AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Bostan Açıklaması

AK Parti Mersin İl Başkan Yardımcısı Levent Ali Bostan, Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP'nin İl Teşkilatıyla koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Bostan, yazılı açıklamasında, MHP'li meclis üyelerinin, Akdeniz Belediyesi'ndeki çalışmaları engellediğine yönelik bazı basın organlarında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

İl Başkanı Cesim Ercik'in de konuyla ilgili herhangi bir açıklamasının olmadığını aktaran Bostan, "Genel merkezimizin talimatları doğrultusunda, AK Parti Mersin İl Teşkilatı olarak, Cumhur İttifakı ortağımız MHP Mersin İl Teşkilatıyla koordineli bir şekilde çalışmaktayız." ifadesini kullandı.

Bostan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bizlerin arasına nifak tohumu atmak isteyenlere sesleniyoruz, Yenikapı ruhunu asla bozamayacaksınız, başaramayacaksınız. Buna müsaade etmeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak bizler bir aileyiz. Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin 2023 ile milli hedeflerine, emin adımlarla ve kararlılıkla yürüyüşünü hiçbir şey engelleyemeyecektir."

Kaynak: AA