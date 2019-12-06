AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
06.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:20
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA
Kaynak: İHA