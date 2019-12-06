AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...
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AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

06.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:20
AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı Cumhurbaşkanı başkanlığında başladı. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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