AK Parti Merkez İlçe Yönetimi ve Kadın Kolları Başkanlığı Heyeti, Başkan Arı'yı Tebrik Etti

AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve yönetim kurulu üyeleri ile AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç ve yöneticilerden oluşan heyet, Belediye Başkanı Rasim Arı'yı makamında ziyaret ederek başarı dileklerini ilettiler.

Ziyarette konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, seçim süreci içerisinde bir ekip ruhu ile hareket edip, toplumun tüm kesimini içine alacak düzeyde etkili bir seçim propaganda dönemi geçirdiklerini belirterek Nevşehirlilerin de teveccühü ile bu onurlu makama seçildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun dava arkadaşlarının da tercihleri doğrultusunda AK Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlendikten sonra çıktıkları bu yolda meşakkatli bir dönem geçirdiklerini dile getiren Başkan Rasim Arı, AK Parti'nin tüm kademeleri ile uyumlu bir çalışmanın ortaya konulduğunu belirtti.

Başkan Arı, AK Parti'nin en alt çalışma grubundan en üst noktadaki dava arkadaşlarına böyle bir sonucun ortaya çıkmasından dolayı da teşekkürü bir borç bildiğini ifade etti.

AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanı Edip Avşar ve AK Parti Nevşehir Kadın Kolları Başkanı Ayşe Bilgiç' de,bu kutlu davada her zaman Belediye Başkanı Rasim Arı'nın yanı başında olacaklarını belirtip, görevinde başarı dileklerini ilettiler.

Belediye Başkanı Rasim Arı, daha sonra AK Parti Nevşehir Merkez İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri ve AK Parti Kadın Kolları yönetim kurulu ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA